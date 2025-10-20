関西在住の三重県ゆかりの人々が一堂に会する「関西三重県人の集い」が、18日に大阪市内で開かれました。この催しは、三重県にゆかりのある人々がふるさとへの思いを共有し、交流を深めることを目的に、関西大阪三重県人会が毎年秋に開催しているものです。今年は関西で活躍する三重県出身の企業の関係者のほか、一見知事をはじめ県内の市長や町長ら約350人が参加。式典では、関西大阪三重県人会の村田吉優会長が「大阪・関西万博