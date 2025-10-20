現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】このシーンでの歌麿の様子も…10月19日放送の第40回「尽きせぬは欲の泉」にて蔦屋の手代扱いとなった滝沢瑣吉。その空気を読まない「ある発言」について、蔦重とてい、そしてつよのやりとりがSNSなどで話題になっています。＊以下第40回のネタバレを含みます。＜第40回のあらすじ＞身上半減の刑を受けた蔦重は、営業を再開し、執筆