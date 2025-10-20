占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）クールダウン。今の自分をチェック！ちょっと気が焦っているみたい。だから、インプットとアウトプットを同時にやろうとしています。でも、いろいろチャージする行為と自分から発信するアクションを一緒にしたら、ただの知ったかぶりになってしまうのでは？蓄積したいのも