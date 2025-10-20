占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）動から静へ。意識をスイッチ。大きな流れに身を委ねましょう。なるようになるし、なんだかんだ言っても、結局はうまくいくのです。これまでもそうだったでしょう？ あなたは頭がよく、すばしっこく、チャンスは見逃さないので、もっと自分を信用すればいいのです。途