占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）切れ味バッチリ。スパスパ、どうぞ。停滞していた流れが動き出します。スピード、コスパ、タイパでどんどん進めていくとよさそう。これまでの遅れを一気に取り戻せるはず。また、縮小、削減の動きも出るため、必死の抵抗、努力が実らずに残務処理の後の配置転換なこと