19日午後5時ごろ、長岡市で小屋が焼ける火事がありました。火事があったのは、長岡市小貫の個人所有の車などが入っている小屋です。警察によりますと、19日午後5時ごろ、火事の目撃者から「建物から白煙が出ている、小屋が燃えている」と警察に通報がありました。出火当時小屋には誰もおらず、けが人はいません。小屋の所有者の住宅からは20～30メートルほど離れていて、他の建物への延焼はないということです。消防車