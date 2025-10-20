10月12日、静岡県伊東市で市議会議員選挙が告示された。学歴詐称疑惑から不信任決議を受けた田久保眞紀市長が、市議会を解散したことがきっかけで始まった伊東市議選。田久保市長が不信任案を回避するには田久保派を7人以上当選させる必要がある。現実的には厳しい状況だが、田久保市長に、自身を取り巻く環境や今後について尋ねてみた。 〈画像〉白いＴシャツをデニムにイン…ロッカーだった東洋大生時代の田久保市長 幸