障害者のアート「アール・ブリュット」のギャラリーが、愛知県岡崎市にオープンしました。 【写真を見る】約10日間泊まり込んで描き上げた作品も… 障害者のアート約40点を展示 愛知・岡崎市にギャラリーがオープン ｢artspace藤川｣ 岡崎市の名鉄藤川駅前にオープンしたのは、障害者によるアート作品を集めた「artspace藤川」です。 展示されるのは、いずれも市内の障害