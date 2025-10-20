サイバー攻撃を受けたアスクルの出荷停止を受けて、「無印良品」を展開する良品計画は、インターネットストアを停止したと明らかにしました。【映像】｢無印良品｣などサービスへの影響をHPにてお知らせ良品計画によりますと、19日午後9時ごろから無印良品のネットストアで商品の購入などができなくなっているということです。サイバー攻撃によるシステム障害が発生した通販大手「アスクル」の子会社に配送の一部を委託してい