週明け２０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値より１３００円以上高い４万８９００円台まで上昇し、９日に記録した取引時間中の最高値（４万８５９７円０８銭）を更新した。前週末の米株高に加え、国内政局の不透明感が和らいだためで、午前１１時現在、１３１３円５５銭高の４万８８９５円７０銭で取引されている。自民党と日本維新の会による連立協議が進展し、２１日にも自民党の高市早苗総裁