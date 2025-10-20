プロ野球の日本ハムが１９日、ソフトバンクとのＣＳファイナルＳ・第５戦で快勝。崖っぷちからの３連勝で、２０日に日本シリーズ進出をかけた最終決戦に臨む。甲子園を本拠地にする阪神との日本シリーズまであと１勝。先発は２１歳右腕の達孝太投手、ソフトバンクはモイネロが登板する。ＳＮＳでは日本ハムファンが、決戦前に大盛り上がり。アニメ「タッチ」で浅倉南が主人公・上杉達也に伝えた名セリフになぞらえ、「達ちゃ