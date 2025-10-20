フランス・パリのルーブル美術館に強盗が侵入し、ナポレオンの宝飾品などが盗まれました。開館直後の犯行とみられています。記者「犯人は工事用のはしごを使って、ルーブル美術館に侵入したとみられています」フランス当局によりますと、19日午前9時半ごろ、ルーブル美術館に覆面をした男数人が窓を割って侵入しました。犯人らが侵入したのは「アポロン・ギャラリー」と呼ばれている部屋。ナポレオンと妻が集めた宝石などが展示さ