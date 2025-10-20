WRC（世界ラリー選手権）の第12戦『セントラル・ヨーロピアン・ラリー』が欧州3カ国を舞台に19日まで4日間に渡って開催された。【映像】元横綱・若乃花、驚きの動体視力を披露（実際の様子）同大会の中継では放送席にゲストとして花田虎上氏が登場。番組が用意したチャレンジ企画ではアスリートらしく驚異的な結果を見せた。花田虎上（まさる）氏といえば、大相撲の第66代横綱にして1990年代後半に“若貴フィーバー”を巻き