10月18日夕方、新潟県上越市の交差点で軽ワゴン車とバイクが衝突する事故がありました。この事故で、バイクを運転していた18歳の男子高校生が死亡しました。事故があったのは、上越市昭和町1丁目の信号のある交差点です。10月18日午後6時半すぎ、27歳の会社員の男性が運転する軽ワゴン車が交差点内で右折しようとしたところ、前から走ってきた18歳の男子高校生が運転するバイクと衝突しました。会社員の男性と男子高校生は、それぞ