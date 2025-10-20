慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が20日までにX（旧ツイッター）を更新。米人気メタルバンド「リンプ・ビズキット」のベーシスト、サム・リバースさんの訃報を受け、追悼した。岸氏は「結構好きだったLimp BizkitのベーシストSam Riversが48歳で死去。。。」と報道記事を引用し、「かなりショック」と吐露。「数日前のキッスのAce Frehleyといい、米国では最近、著名人が毎日かなりの数亡くなっている。なんでだ」と疑問を呈した。