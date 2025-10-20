ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。『ダマってられない女たち season2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.,○大沢あかねのロールモデル番組では、かつて「マダムブリュレ」を年間50億円売り上げ、テレビに年間90本以上出演していたマダム信子の現在と彼女の“終活”に密着した。マダム信子のこれまでを振り返り、トークした流れで、MEGUMIから「野心ある?」と尋ねられ、スタジオ