元日向坂４６の佐々木美玲が、私服ショットを披露し反響を呼んでいる。２０日までにインスタグラムを更新した佐々木は、白Ｙシャツにブルーのニットを重ね、ショートパンツを合わせた秋らしいカジュアルコーディネートを披露。さらに、ピンクの生地に黒のドット柄が映えるブラウスに、すっきりとしたシルエットの黒のマーメイドスカートを合わせた大人っぽいコーディネートもアップ。２つの異なるスタイルからそれぞれ違った魅