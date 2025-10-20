玉野市長選で再選した柴田義朗さん柴田さんの選挙事務所玉野市宇野20日 任期満了に伴う玉野市長選挙は19日に投開票が行われ、現職の柴田義朗さん（64）が前職と新人との争いを制し再選を果たしました。 3人の争いとなった玉野市長選。現職の柴田義朗さん（64）は9711票を獲得し、前職、新人をおさえ2回目の当選を果たしました。 前職の黒田晋さん（62）とは116票差でした。投票率は49.29％で、前回より2.38ポイ