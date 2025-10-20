アジア株上昇、米中緊張緩和や中国支援策期待中国GDPは政府目標「5%前後」下回る 東京時間11:12現在 香港ハンセン指数 25803.83（+556.73+2.21%） 中国上海総合指数 3858.86（+19.11+0.50%） 台湾加権指数 27756.02（+453.65+1.66%） 韓国総合株価指数 3789.28（+40.39+1.08%） 豪ＡＳＸ２００指数 8986.80（-8.49-0.09%） アジア株は豪州を除いて上昇、米中緊張緩和で市場に安堵感