秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅周辺の市街地で２０日朝、男性４人が相次いでクマに襲われ、けがを負った。１人が重傷、３人が軽傷とみられる。クマは近くの建物にとどまっているといい、警察官や猟友会関係者が周辺を取り囲み、市が注意を呼びかけている。住民らは「こんな市街地にクマが出るなんて信じられない」と驚きの表情を浮かべた。湯沢署によると、午前５時５分頃、６０歳代男性が同市元清水の市道で背中を引っかかれ、同署