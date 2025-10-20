女子テニスの20日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（フリー）は16位、内島萌夏（安藤証券）は81位でともに変わらなかった。1位でベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、2位イガ・シフィオンテク（ポーランド）、3位コリ・ガウフ（米国）は動かなかった。（共同）