20日朝、北海道の稚内で初雪が観測されました。平年より1日遅く、今シーズン全国で初めての観測です。■寒気南下し北海道で初雪や初冠雪北海道では、週末の18日〜19日にかけて低気圧や前線が通過し、その後、上空にこの時期としては強い寒気が流れ込んできています。この影響で、20日朝、稚内で初雪が観測されました。今シーズン全国で初めての観測で、去年より1日遅く、平年と比べても1日遅い初雪となりました。また、20日朝は、