自分に気があると思っていたのに、実際はそうではない場合も。今回は、高校時代の元カノと再会した人のエピソードをご紹介します。同じブランドだから？「高校時代の元カノのSNSを見たら、僕が昔ブレゼントしたものと同じブランドのマフラーをしていたんです。もしかして、まだ僕のことを好きなのかな……とドキッとしました。そんなとき、高校の同窓会の招待状が届いたんです。同窓会で再会した元カノは大人っぽくキレイになって