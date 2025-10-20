20日朝、県内で人がクマに襲われる被害が相次ぎ、合わせて6人がけがをしました。4人が被害に遭った湯沢市では街中にクマがとどまり続けていて、市や警察が対応に当たっています。警察などによりますと、20日午前5時すぎ、湯沢市清水町で、60代の男性が背後からクマに襲われ倒れた際に指などにけがをしました。着ていた服にはツメの跡が残っているということです。また午前5時40分ごろには、湯沢市表町で、40代から50代とみられる男