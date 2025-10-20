シントトロイデンのMF山本理仁とMF松澤海斗が19日、ベルギー・リーグ第11節のアンデルレヒト戦でそれぞれ1点ずつ決めた。試合は2-2の引き分けに終わった。開始18分に失点したシントトロイデンは前半18分、山本が高い技術を示して追いついた。ペナルティエリア右角手前でボールを受けると細かいタッチで相手をかわし、右からカバーにくる選手には受け流すように左へ持ち運んでプレスを無効化。そのまま左足でコントロールシュー