あすか製薬ホールディングスが続伸している。午前１１時ごろ、緊急避妊薬「ノルレボ」スイッチＯＴＣ医薬品の製造販売承認をきょう付で取得したと発表しており、好材料視されている。承認取得を受けて、第一三共子会社の第一三共ヘルスケアを販売元として、発売に向けて情報提供体制の整備を進めるとしている。なお、製品の仕様及び発売時期などに関しては、改めて発表する。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数