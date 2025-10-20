・プレイドは３日ぶり急反騰、ファーストパーティーデータ活用サービスの機能を拡充 ・アジア投資が急反発、データセンタープロジェクトに３億円を出資 ・スピーはＳ高カイ気配、３メガ銀がステーブルコイン発行と報道 ・ＭＴＧが５日ぶり急反発、新ブランドライン「リファモンテカティーニ」を展開 ・ユニバンスは急騰し年初来高値を更新、９月中間期は計画上振