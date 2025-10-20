FC岐阜は20日、近江高のDF藤田准也(18)が来季加入内定になったことを発表した。藤田は滋賀県出身でFosta FCから近江へ進学。1年時には全国高校サッカー選手権の登録メンバーに入り、出場はなかったもののチームは準優勝に輝いた。岐阜は藤田を「スピードを武器に身体が強く、1対1の守備には絶対に負けない自信を持っている。右足から攻撃の起点となる、正確なパスも特徴」と紹介している。以下、クラブ発表プロフィールとコ