[10.19 J1第34節 湘南 1-1 京都 レモンS]あきらめない姿勢が、J1初優勝に望みをつなぐゴールを生んだ。京都サンガF.C.のDF須貝英大は後半アディショナルタイム10分過ぎに勝ち点1奪取につながる同点ゴールを挙げた。「自分はがんばる選手。特別に能力が高い選手でもないので、とにかくがんばり続けた結果が、最後いいところにボールが来てゴールにつながった」と振り返った。90分を通して奮闘し続けた。0-1で迎えた前半36分に鋭