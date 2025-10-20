Snow Manの阿部亮平が、『Myojo』12月号（10月22日発売）のSnow Manが過ごす24時間のとあるシーンを少しずつ切り取る連載「24 hours with Snow Man」第6回に登場し、誌面カットが公開された。 【画像】ニットコーデの阿部亮平／メンバーカラー“緑”をまとう阿部亮平 ■アーガイルニットにメンバーカラー“グリーン”のスカーフを合わせた阿部亮平 公開された写真には、