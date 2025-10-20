20日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1153、値下がり銘柄数237と、値上がりが優勢だった。 個別ではインタートレード、ユニバンス、誠建設工業がストップ高。ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス、助川電気工業、アールシーコア、大運は一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス、錢高組、南海辰村建設、鳥越製粉、ケア２１など34銘柄