20日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数473、値下がり銘柄数94と、値上がりが優勢だった。 個別ではＺｅｎｍｕＴｅｃｈが一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ、豆蔵、富士山マガジンサービス、ジェイドグループ、ＦＦＲＩセキュリティなど7銘柄は年初来高値を更新。フルッタフルッタ、ＪＤＳＣ、オキサイド、フィードフォースグループ、リグアは値上がり率上