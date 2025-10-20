20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ188344 104.4 41280 ２. 純金信託 26074 -33.2 22560 ３. 日経Ｄインバ 2013634.86340 ４. 野村日経平均 13261 208.3 50850