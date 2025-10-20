北京市内の道路で信号を待つ人たち＝9月（共同）【北京共同】中国国家統計局が20日発表した2025年7〜9月期の国内総生産（GDP、速報値）は、物価変動の影響を除く実質で前年同期比4.8％増となった。4〜6月期の5.2％増から減速した。不動産不況の長期化で内需が振るわず、消費刺激策の効果にも息切れ感がみられた。米国との貿易摩擦も重しとなった。成長率は前期比では1.1％増となり、4〜6月期の1.0％増を上回った。政府は通年目