ルーブル美術館の入り口を封鎖した警官＝１９日、フランス首都パリ/Kiran Ridley/Getty Images via CNN Newsourceパリ（ＣＮＮ）フランス・パリのルーブル美術館に１９日午前、強盗グループが押し入り、わずか７分の間に貴重な宝飾品を奪って逃走した。ロラン・ヌニェス内相が明らかにした。ヌニェス内相は「アポロン・ギャラリーで大きな強盗事件が起きた。何者かがトラックに設置した屋外貨物用エレベーターを使い、外からルーブ