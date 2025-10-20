上田綺世のハットトリックにファン・ペルシー監督も絶賛オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が現地時間10月19日、エールディビジ第9節ヘラクレス戦で先発出場し、前半だけでハットトリックを達成した。試合後の会見でフェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督も「彼は絶好調だ」と言及している。上田綺世の勢いが止まらない。ここまで開幕から8試合8ゴールと好調を維持している上田は、アウェーで行われた