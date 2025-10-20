スペインの博物館で環境活動団体に所属する女性2人が、コロンブスのアメリカ大陸到達を描いた絵画に赤いペンキを投げつけ身柄を拘束された。2人は「先住民による賠償請求を支持するための抗議」と主張している。コロンブス到達記念日に抗議行動12日、博物館に飾られた船の模型のすぐそばにある大きな絵画に、2人の女が赤いペンキを投げつけた。映像には慌てて駆け寄った警備員が足を滑らせ、転倒しながらも2人の行動を阻止しようと