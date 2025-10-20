タレント松嶋尚美（53）が20日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。「議員定数の削減」をきっかけに政治の停滞感が打破されることを期待した。松嶋は「グズグズしすぎやの。最近物事を決める時に。私らから見てたら」とスピード感のなさにうんざりした様子。連立政権をめぐっては、国民民主党が日本維新の会に先駆けて自民党と会談していたにもかかわらず、自民と維新が手を組む展開となり「国民民主