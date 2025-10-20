【モデルプレス＝2025/10/20】タレントの梅宮アンナが19日、自身のInstagramのストーリーズを更新。全治5週間の怪我をしたことを報告した。【写真】梅宮アンナが公開したレントゲン写真◆梅宮アンナ、怪我を報告梅宮は「痛い痛い 足の小指骨折 全治5週間」とし、怪我したことを報告。投稿では、折れた足の小指のレントゲン写真も添えられていた。（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】