今日20日、函館地方気象台から横津岳(よこつだけ)、室蘭地方気象台からは鷲別岳(わしべつだけ)の初冠雪の便りが届きました。横津岳は平年より9日早く、昨年より18日早い観測、鷲別岳は平年より11日早く、昨年と同じ観測となりました。道内では手稲山でも今朝、その他、利尻山(10/7)、旭岳(10/9)、斜里岳(10/11)ですでに初冠雪が観測されています。道内24日(金)頃まで11月上旬並みの寒さが続く写真は、室蘭地方気象台が観測した山