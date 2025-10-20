※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2006年8月号からの転載です。この記事の画像を見る 筒井康隆のジュプナイル小説『時をかける少女』（以下『時かけ』）は、72年に「タイムラベラー」の題名でテレビドラマ化されて以来、内田有紀主演の連続ドラマ(94年）、安倍なつみ主演の単発ドラマ(02年）など、時を越えて何度も映像化されてきた。誰もが記憶に残っているのは、当時14歳の新人アイドルだった原田知世が主演し、“映像の識術