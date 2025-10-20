◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）セントライト記念２着で、確かな成長の跡を見せたヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）。前走では、昨年の黄菊賞で３馬身差だったミュージアムマイルと３／４馬身差にまで迫った。「前走は惜しかったですが、相手もさすがＧ１馬ですね。ただ、以前より着差も詰まりましたし、力をつけてきている」と松永調教師も手応え