ＮＨＫ（日本放送協会）会長、大相撲の横綱審議委員長などを務めたジャーナリストの海老沢勝二（えびさわ・かつじ）さんが１９日午後１０時５分、誤嚥（ごえん）性肺炎のため、死去した。９１歳だった。アナログからデジタルへの転換期に、ＮＨＫの顔としてデジタル化や通信と放送の融合などの旗振り役を担った海老沢さんが、９１年の生涯を終えた。茨城・潮来市出身。１９５７年４月にＮＨＫに入局し、一貫して報道畑を歩ん