窓まわりと間仕切りの総合メーカーである株式会社ニチベイは、窓まわり電動商品向けの専用デバイス「ELアダプター」が、三菱電機株式会社の家電統合アプリ「MyMU(マイエムユー)」に対応したことを発表しました。これにより、HEMS対応のスマートハウスで、ニチベイの住宅電動商品がこれまで以上に幅広く連携できるようになります。 ニチベイ「ELアダプター」三菱電機 家電統合アプリ「MyMU」対応 「ELアダプター」