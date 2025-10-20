ヤクモ株式会社が、高層建築物における風揺れを低コスト・省設置スペースで低減できる、1台2方向式の高層建築物用AMD(アクティブ・マス・ダンパー)「Dual AMD」を開発しました！都市部の高層化に伴う「風揺れ」問題を解決する新しい制振装置です。 ヤクモ 高層建築物用AMD「Dual AMD」 近年、都市部の高層化が進み、建築物における「風揺れ」が深刻な課題となっています。知覚されるような長時間の横揺れは、不安