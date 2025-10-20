映画「猟奇的な彼女」などで知られるベテラン俳優のチャ・テヒョン（49）が、共同で事務所を設立した俳優のチョ・インソン（44）について言及した。 【写真】この場にいないチョ・インソンをいじった4人 6日、YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」にチャ・テヒョンが出演。9月末に、事務所をオープンする（収録当時はオープン前だった）ことを明かし「事務所にテラスがあるので、植木鉢をいくつか置きたい」と話した