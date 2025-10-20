ベビースターラーメンのテーマパーク「おやつタウン」を運営する株式会社おやつタウンは、2025年11月1日(土)から12月25日(木)までの期間、クリスマス限定イベント「おやつタウンクリスマス」を開催します！クリスマス仕様の装飾や限定ショー、体験プログラム、フードメニューなど、子どもから大人までワクワクできるコンテンツが盛りだくさんです。 おやつタウン「おやつタウンクリスマス」  おやつタウンがクリス