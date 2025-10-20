青木崇高さんの作品をお披露目土庄港ターミナル香川・土庄町19日 俳優でアーティストの青木崇高さんが手掛けた作品が、香川県の小豆島でお披露目されました。 19日、小豆島の土庄港ターミナルでお披露目された、2m以上ある大きな作品。「平和」と書かれた文字からは、木の柔らかさやぬくもりなどを感じます。 この作品は、俳優でアーティストの青木崇高さんが、大阪・関西万博で使