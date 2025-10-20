河島誠司さん（53歳・愛知県常滑市出身／岡崎市在住）は、クリーニング工場で契約社員として働き、副業を含めた年収は約300万円。家族は看護師の妻（51歳）、社会人の長男（24歳）、大学3年生の次男（21歳）の4人暮らし。【写真ページ】こんなしょぼいおっさんになるなんて…〈最高年収550万→300万円に〉“キャリアダウン転職”を続けた男たち新人時代は、中堅どころではトップクラスの証券会社の出世コースにいた彼。現在は