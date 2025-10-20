テレビ、YouTube、CM業界などの放送作家として、数々のコンテンツを作り出してきた澤井直人（35）。今、ほかの誰よりも「人間」に興味がある平成生まれの彼が、「話を聞きたい!」と思う有名人と対談する、好奇心と勢いだらけのインタビュー企画『令和にんげん対談』!第19回は、タレントの菊地亜美さんが登場!バラエティ番組のイメージが強かった彼女だが、今では2児の母に。YouTubeやSNSで発信するママさん情報が好評で自身がプ